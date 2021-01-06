AMD в 2021 году столкнётся с нехваткой 7-нм чипов для APU Ryzen 5000 - они уйдут консолям PS5 и Xbox
Тайваньское издание Digitimes сообщило о проблемах с поставками мобильных APU Ryzen 5000, основанными на архитектуре Zen 3 в первом квартале 2021 года. По словам журналистов компания не сможет удовлетворить пользовательский спрос из-за целого ряда различных причин.
реклама
Основной проблемой называют истощение 7-нанометровых мощностей TSMC, которые уже сейчас используются почти на полную мощность. На данный момент большая часть продуктов AMD производится именно на 7-нм узлах TSMC. Это и десктопные процессоры семейств Ryzen 3000 и Ryzen 5000, и мобильные APU Ryzen 4000, и графические процессоры Radeon RX 5000 и 6000, и даже APU, лежащие в основе консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Одни только Sony планируют за 2021 год реализовать почти 30 миллионов консолей нового поколения. К этим цифрам добавятся продажи новых Xbox и комплектующих для ПК от самой AMD, что может довести общую сумму чипов до 50 миллионов штук. В такой ситуации решение пожертвовать более нишевыми решениями для ноутбуков выглядит вполне обоснованно.
реклама
Кроме того, на нехватку новых чипов повлияет и недостаток полимерных подложек ABF, использующихся в качестве изолятора при производстве современных микросхем. Об их грядущем дефиците Digitimes писали ещё в декабре 2020 года.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила