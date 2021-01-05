Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Заняв лидирующее положение на рынке десктопных процессоров AMD решили извлечь из этого максимальную выгоду, повысив цены на большинство популярных моделей своих CPU. Цена популярного 6-ядерника Ryzen 5 3600X поднялась с 15 до 20 тысяч рублей, что не очень соответствовало званию народного процессора. Сейчас средний ценник опустился до 18 тысяч, но даже это не делает 3600X хорошим выбором.

реклама

Но есть в ассортименте AMD другой отличный CPU со схожей игровой скоростью. Это 6-ядерный Ryzen 5 3500X, который изначально был эксклюзивом китайского рынка. Он обладает вполне солидными характеристиками: базовая частота 3,6 ГГц с бустом до 4,1 ГГц, 32 мегабайт L3-кэша и TDP 65 Ватт. Единственный минус - отсутствие SMT, что означает только 6 рабочих потоков. В играх он показывает почти идентичную 3600Х производительность, что отлично видно по тестам.

анонсы и реклама 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь <b>RX 6900XT Asrock кардинально дешевле чем везде</b> RX 6800 XT до 30% дешевле в XPERT.RU чем везде Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке <b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b> RTX 3070 за копейки в Compeo.ru Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке Цена рухнула на порядок на 65" Samsung - пора брать Новая 6800XT Sapphire дороже 100 000р - смотри цену Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь

Но самое большое его преимущество кроется в цене. Согласно данным Яндекс Маркета его стоимость за последние 3 месяца упала с почти 13 710 до 11 370 рублей, что почти на 40% дешевле, чем средняя цена Ryzen 3600X. Одну из самых выгодных цен предлагает Регард, где данный процессор можно купить за 11 120 рублей. Если вы собираете систему только для игр, то переплачивать за 3600X особого смысла нет, а деньги лучше вложить в более мощную видеокарту.