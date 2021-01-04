NVIDIA напомнила о плюсах топовых мониторов и GPU GeForce RTX - 360Hz, 250 FPS и технология Reflex
Многие геймеры хоть раз в жизни задавались вопросом: в чём разница между 60, 144 и 240 FPS? Каково реальное преимущество мониторов с частотой обновления 360Hz? И есть ли смысл переплачивать огромные суммы за флагманскую модель видеокарты? Компания NVIDIA решила ответить на эти вопросы, показав главные преимущества своих мониторов с G-SYNC, видеокарт RTX 3000 и новейшей технологии NVIDIA Reflex, уменьшающей задержку рендеринга картинки.
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Для демонстрации выбрали популярный мультиплеерный шутер Call of Duty: Black Ops Cold War с киберспортивным пресетом настроек графики. Игру запустили в трёх режимах: 60Hz,/60 FPS с выключенным Reflex, 60Hz,/60 FPS с включённым Reflex и 360Hz/250 FPS с активированным Reflex. Запись велась высокоскоростной камерой Phantom VEO 640S с фреймрейтом в 1000 FPS.
В результате средняя задержка между нажатием на клавишу и действием в игре с 60FPS была в районе 60ms, а с включённой технологией Reflex она сокращалась до 50ms. но самые впечатляющие цифры показал топовый сетап, способный выдавать 360Hz/250FPS: задержка была в 2.5 раза меньше и составила 20ms. А кроме этого подобная система обеспечивает идеальную плавность анимации и исключает разрывы кадра.
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Похожие результаты были достигнуты и в других популярных играх: Fortnite, Valorant, Destiny 2 и Apex Legends. Понятное дело, что для достижения подобных цифр вам придётся потратить немалую сумму на топовый графический адаптер и G-SYNC монитор с частотой обновления 360 Герц, что под силу далеко не всем. Но даже если вы играете на средней GTX 1660S, технология Reflex способна существенно уменьшить задержки, увеличив удовольствие от игры.
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