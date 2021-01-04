AMD готовит видеокарту с новым чипом Navi 21 XTXH - более мощный флагман или инженерный образец
Компания AMD уже смогла укрепить свои позиции на рынке графических чипов, выпустив довольно мощную серию видеокарт Radeon 6000, которая отлично показывает себя на фоне конкурентов. Но этот успех вовсе не означает прекращения работ над новыми решениями.
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Сетевой детектив Komachi обнаружил на сайте форума разработчиков USB-IF три новые записи, в которых упоминаются ранее не известные графические чипы Navi 21 XTXH и Nashira Point. Для сравнения, графический чип флагманской видеокарты Radeon RX 6900 XT носит название Navi 21 XTX, а дополнительная буква H может означать как более мощную версию этого чипа большим количеством CU, так и урезанную конфигурацию уже имеющегося чипа, который ляжет в основу новой предтоповой модели видеокарты.
Не стоит также исключать и вероятности, что под этим названием скрывается банальный инженерный образец Navi 21 XTX. Наконец, некоторые издания предполагают, что данный чип является топовым представителем мобильной линейки GPU на основе архитектуры RDNA2. Так или иначе, в недрах корпорации уже вовсю ведётся работа над новыми продуктами, о которых нам могут рассказать в рамках выставки CES 2021.
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