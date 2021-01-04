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Ethereum удалось перетянуть на себя часть внимания инвесторов, до этого сосредоточенных исключительно на Bitcoin. Его объём торгов за прошедшие сутки на одной только бирже Binance составил 3.8 миллиарда долларов США, приблизившись к показателям Bitcoin в 3.9 миллиарда. И пока главная криптовалюта испытывает коррекцию курса, Ethereum продолжает демонстрировать уверенный рост.

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Его курс пробил важнейшую психологическую отметку в 1000$ и продолжил расти, остановившись лишь на отметке в 1162$. На данный момент курс ушёл в коррекцию, откатившись к вчерашнему уровню в 910-920$.

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Следствием такого ралли стал существенный рост комиссий за переводы в сети Ethereum. Стоимость переводов на децентрализованных биржах Uniswap и 1inch (базирующихся на блокчейне Ethereum) достигала безумных 200$ за транзакцию. При этом важно отметить, что эти деньги в конечном итоге попадают в карман майнерам.

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Это ещё сильнее подогревает ажиотаж вокруг майнинга и поднимает спрос на видеокарты. К примеру RTX 3060 Ti почти исчезли из свободной продажи, а GTX 1660 SUPER остались лишь в небольшой части магазинов по весьма высоким ценам.



