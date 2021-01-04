Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Ещё в начале 2020 года процессоры AMD Ryzen были символом отличного сочетания цены и производительности, а решения от Intel критиковались за малый прогресс от поколения к поколению и высокую стоимость. Но после выхода серии CPU Ryzen 5000 ценовая политика AMD кардинально изменилась и компании в некотором роде поменялись ролями.

реклама

На данный момент средняя цена 6-ядерного Ryzen 5600X составляет весьма внушительные 32 495 рублей (данные Яндекс Маркета), что не совсем вписывается в рамки среднебюджетного продукта. В такой ситуации имеет смысл обратить внимание на аналог от конкурентов из Intel в лице очень мощного Core i5-10600KF.







анонсы и реклама 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь <b>RX 6900XT Asrock кардинально дешевле чем везде</b> RX 6800 XT до 30% дешевле в XPERT.RU чем везде Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке <b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b> RTX 3070 за копейки в Compeo.ru Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке Цена рухнула на порядок на 65" Samsung - пора брать Новая 6800XT Sapphire дороже 100 000р - смотри цену Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь

По данным Яндекс Маркета его средняя цена планомерно снижалась в течении последних 6 месяцев, делая этот производительный CPU наиболее интересным вариантом в своём классе. Самую привлекательную цену на него предлагает Регард, где процессор можно купить всего за 20 630 рублей. Его прямой аналог Ryzen 5600X стоит на 50% больше, имея лишь 15% преимущества в скорости.



