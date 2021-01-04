Core i5-10600KF продолжает дешеветь - цена уже в 1.5 раза ниже, чем у прямого конкурента Ryzen 5600X
Ещё в начале 2020 года процессоры AMD Ryzen были символом отличного сочетания цены и производительности, а решения от Intel критиковались за малый прогресс от поколения к поколению и высокую стоимость. Но после выхода серии CPU Ryzen 5000 ценовая политика AMD кардинально изменилась и компании в некотором роде поменялись ролями.
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На данный момент средняя цена 6-ядерного Ryzen 5600X составляет весьма внушительные 32 495 рублей (данные Яндекс Маркета), что не совсем вписывается в рамки среднебюджетного продукта. В такой ситуации имеет смысл обратить внимание на аналог от конкурентов из Intel в лице очень мощного Core i5-10600KF.
По данным Яндекс Маркета его средняя цена планомерно снижалась в течении последних 6 месяцев, делая этот производительный CPU наиболее интересным вариантом в своём классе. Самую привлекательную цену на него предлагает Регард, где процессор можно купить всего за 20 630 рублей. Его прямой аналог Ryzen 5600X стоит на 50% больше, имея лишь 15% преимущества в скорости.
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