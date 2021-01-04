Мобильная RTX 3080 имеет 16 Gb памяти, а в первых тестах сравнивается с полноценной RTX 2080 Ti
Мобильные версии видеокарт Nvidia RTX 3000 будут полноценно представлены на выставке CES 2021, но уже сейчас в сети начали появляться данные о характеристиках и производительности этих GPU. Сетевой детектив TUM_APISAK обнаружил в базе данных Geekbench результаты тестирования ноутбука ASUS ROG Zephyrus GX551QS, оснащённого связкой Ryzen 9 5900H и RTX 3080.
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Из этих данных можно узнать, что мобильный RTX 3080 создаётся на базе чипа GA104 и будет иметь на борту 6144 ядра FP32, рабочую тактовую частоту 1540 МГц и 16 ГБ видеопамяти с шиной 256 бит, что куда больше, чем у его десктопного собрата. TGP более энергоэффективной версии Max-Q составит от 80 до 90 Ватт, а у более производительного варианта Max-P этот параметр будет составлять от 115 до 150 Вт.
Производительность новинки находится на очень достойном уровне: в тесте OpenCL этот графический адаптер выбил 139181 балл, что ставит его выше флагмана предыдущего поколения видеокарт Nvidia - RTX 2080 Ti. Ещё сильнее новинка отрывается от десктопного предтопа RTX 3070, но ожидаемо проигрывает полноценной 3080. Подобный уровень производительности в сегменте ноутбуков действительно впечатляет.
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