Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Новые материнские платы для 11-го поколения Intel будут представлены уже через 2 недели. Одной из главных их особенностей станет поддержка протокола PCIe Gen 4.0, увеличивающего пропускную способность шины PCI Express в два раза по сравнению с PCIe 3.0. При этом в эти материнские платы можно будет ставить процессоры предыдущего поколения 10-го поколения Comet Lake, что может стать отличной бюджетной сборкой с хорошим заделом на будущее.

реклама

Однако есть у такой возможности и обратная сторона. Издание Wccftech ссылаясь на свои источники сообщает, что новые материнские платы будут работать в режиме PCIe Gen 4.0 только в связке со свежими процессорами 11-го поколения Rocket Lake.

При этом даже среди них поддержку получат не все модели, а только Core i9, Core i7 и Core i5, а серии Core i3, Pentium и Celeron будут работать только в режиме PCIe Gen 3.0. Это может нанести серьёзный удар по потенциалу игровых сборок на базе популярных процессоров Core i9-10900К, Core i7-10700К и Core i5-10600К, лишив их преимуществ повышенной пропускной способности PCIe 4.0, которая оказывает заметное влияние на скорость современных SSD и работу некоторых новых технологий, вроде NVIDIA RTX IO.

анонсы и реклама 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь <b>RX 6900XT Asrock кардинально дешевле чем везде</b> RX 6800 XT до 30% дешевле в XPERT.RU чем везде Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке <b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b> RTX 3070 за копейки в Compeo.ru Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке Цена рухнула на порядок на 65" Samsung - пора брать Новая 6800XT Sapphire дороже 100 000р - смотри цену Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь



