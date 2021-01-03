Материнские платы Z590 не будут поддерживать PCIe 4.0 с процессорами 10-го поколения Comet Lake
Новые материнские платы для 11-го поколения Intel будут представлены уже через 2 недели. Одной из главных их особенностей станет поддержка протокола PCIe Gen 4.0, увеличивающего пропускную способность шины PCI Express в два раза по сравнению с PCIe 3.0. При этом в эти материнские платы можно будет ставить процессоры предыдущего поколения 10-го поколения Comet Lake, что может стать отличной бюджетной сборкой с хорошим заделом на будущее.
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Однако есть у такой возможности и обратная сторона. Издание Wccftech ссылаясь на свои источники сообщает, что новые материнские платы будут работать в режиме PCIe Gen 4.0 только в связке со свежими процессорами 11-го поколения Rocket Lake.
При этом даже среди них поддержку получат не все модели, а только Core i9, Core i7 и Core i5, а серии Core i3, Pentium и Celeron будут работать только в режиме PCIe Gen 3.0. Это может нанести серьёзный удар по потенциалу игровых сборок на базе популярных процессоров Core i9-10900К, Core i7-10700К и Core i5-10600К, лишив их преимуществ повышенной пропускной способности PCIe 4.0, которая оказывает заметное влияние на скорость современных SSD и работу некоторых новых технологий, вроде NVIDIA RTX IO.
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