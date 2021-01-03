Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Весь 2020 год AMD планомерно отвоёвывала у Intel позиции на рынке процессоров для десктопных ПК. К концу года доля AMD среди пользователей сервиса Staem составляла солидные 25%. Но в начале 2021 года произошло довольно странное событие: некоторые издания обратили внимание на резкое сокращение доли AMD по итогам декабрьского отчёта Steam.

реклама

Данные сервиса показали потерю почти четверти пользовательской базы всего за 1 месяц, в то время как Intel разом вернули всех потерянных за год пользователей.

анонсы и реклама 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь <b>RX 6900XT Asrock кардинально дешевле чем везде</b> Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке <b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b> RTX 3070 за копейки в Compeo.ru Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке Цена рухнула на порядок на 65" Samsung - пора брать Новая 6800XT Sapphire дороже 100 000р - смотри цену Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь

Но если изучить данные чуть более тщательно, то можно обнаружить, что на странице с подробной информацией о процессорах представлены совершенно другие цифры. Intel действительно отвоевали целых 2.18% пользователей. но ни о каких 6-7% речи уже не идёт. А информация на главной странице скорее всего является результатом банальной ошибки системы.

реклама

Основной причиной ослабления позиций AMD можно назвать завышенные цены на семейства процессоров Ryzen 3000 и Ryzen 5000. Но не стоит также забывать и о более гибкой ценовой политике Intel. В данный момент компания активно снижает цены на свою продукцию и предлагает аналогичную процессорам Ryzen производительность в игровых задачах.



