Доля процессоров Ryzen в Steam сократилась с 25% до 19% - ошибка подсчёта или следствие высоких цен
Весь 2020 год AMD планомерно отвоёвывала у Intel позиции на рынке процессоров для десктопных ПК. К концу года доля AMD среди пользователей сервиса Staem составляла солидные 25%. Но в начале 2021 года произошло довольно странное событие: некоторые издания обратили внимание на резкое сокращение доли AMD по итогам декабрьского отчёта Steam.
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Данные сервиса показали потерю почти четверти пользовательской базы всего за 1 месяц, в то время как Intel разом вернули всех потерянных за год пользователей.
Но если изучить данные чуть более тщательно, то можно обнаружить, что на странице с подробной информацией о процессорах представлены совершенно другие цифры. Intel действительно отвоевали целых 2.18% пользователей. но ни о каких 6-7% речи уже не идёт. А информация на главной странице скорее всего является результатом банальной ошибки системы.
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Основной причиной ослабления позиций AMD можно назвать завышенные цены на семейства процессоров Ryzen 3000 и Ryzen 5000. Но не стоит также забывать и о более гибкой ценовой политике Intel. В данный момент компания активно снижает цены на свою продукцию и предлагает аналогичную процессорам Ryzen производительность в игровых задачах.
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