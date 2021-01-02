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Срок поддержки Windows 7 подошел к концу ещё год назад, но её рыночная доля снижается крайне неохотно. Многие пользователи сознательно отклонили предложение Microsoft по бесплатному обновлению до Windows 10, несмотря на то, что полноценная поддержка этой операционной системы прекратилась в 2015 году, а критические обновления безопасности перестали выпускать14 января 2020 года.

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Согласно последним данным сайта StatCounter, Windows 7 продолжает удерживать долю в 18% от всех персональных компьютеров на ОС от Microsoft. За прошедший год она потеряла около 7% рынка (в январе 2020 года её доля составляла 25%). При этом, в последние несколько месяцев она даже немного укрепила свои позиции (с 16.8% в октябре до 18.03% в январе 2021 года).

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Подобную преданность пользователей можно объяснить как банальным консерватизмом (многие просто не хотят привыкать к новому интерфейсу и особенностям работы с Windows 10), так и отсутствием возможности установки более новой версии ОС на свои давно устаревшие ПК.