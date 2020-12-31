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Пандемия и рекордный рост цен криптовалют сделали своё чёрное дело: цены новых видеокарт серии RTX 3000 оказались куда выше ожиданий большинства пользователей. И если майнеры готовы покупать графические адаптеры и по таким ценам, то обычным пользователям пришлось затянуть пояса и включить режим ожидания.

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Однако некоторые модели видеокарт оказались менее интересными для майнинга Ethereum, что привело к довольно любопытной ситуации: мощные в играх предтоповые GeForce RTX 3070 стали стоить даже дешевле, чем среднебюджетные RTX 3060 Ti. К примеру, в магазине xpert.ru можно обнаружить модель

Inno3D RTX 3070 TWIN X2 OC по цене всего в 56700 рублей.

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А очень популярное исполнение этой карты от MSI RTX 3070 VENTUS 2X OC можно купить за 57500 рублей. Это на 5500 рублей дешевле средней цены этой видеокарты по данным Яндекс Маркета.

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А если же вы хотите приобрести вариант с тремя вентиляторами, то стоит обратить внимание на Colorful RTX 3070 Advanced OC-V за 57700 рублей.

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Наконец, вариант MSI RTX 3070 VENTUS 3X OC с тремя кулерами и более массивным радиатором системы охлаждения обойдётся вам в 59200 рублей, при средней рыночной цене этой модели в 64990 рублей.

В то же время средняя цена на модели RTX 3060 Ti колеблется в районе 58000-60000 рублей. В такой ситуации покупка старшей модели выглядит куда более целесообразно.