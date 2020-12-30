Энтузиаст сумел собрать портативную версию ретро-консоли Nintendo 64 размером с картридж
В наше время ретро-гейминг пользуется небывалой популярностью. Фанаты старых игровых приставок с удовольствием приобретают с рук сами консоли и картриджи к ним, собирая свои собственные коллекции. А самые продвинутые из них занимаются моддингом давно снятых с производства устройств.
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Автор Youtube-канала GmanModz уже не раз превращал олдскульные игровые приставки в портативные гаджеты, но в этот раз он решил сделать самую маленькую карманную версию культовой консоли Nintendo 64. При этом он не стал использовать новые печатные платы или устройства с эмуляторами на борту. В основу проекта легла настоящая материнская плата Nintendo 64, которую энтузиаст обрезал, изменив расположение некоторых компонентов для большей компактности.
Далее он спроектировал корпус нового устройства. Для экономии места он не стал использовать стики оригинального геймпада, сделав выбор в пользу более компактных вариантов, используемых в современных джойконах. Далее он воспользовался 3D принтером для печати корпуса и приступил к сборке.
В финале у него получился гаджет размером с Nintendo DS, оснащённый экраном на 320 x 240, более современными элементами контроля и возможностью запускать игры с оригинальных картриджей. Единственной его проблемой стала батарея, способная обеспечить лишь 1.5 часа автономной работы.
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