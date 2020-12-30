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В наше время ретро-гейминг пользуется небывалой популярностью. Фанаты старых игровых приставок с удовольствием приобретают с рук сами консоли и картриджи к ним, собирая свои собственные коллекции. А самые продвинутые из них занимаются моддингом давно снятых с производства устройств.

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Автор Youtube-канала GmanModz уже не раз превращал олдскульные игровые приставки в портативные гаджеты, но в этот раз он решил сделать самую маленькую карманную версию культовой консоли Nintendo 64. При этом он не стал использовать новые печатные платы или устройства с эмуляторами на борту. В основу проекта легла настоящая материнская плата Nintendo 64, которую энтузиаст обрезал, изменив расположение некоторых компонентов для большей компактности.

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Далее он спроектировал корпус нового устройства. Для экономии места он не стал использовать стики оригинального геймпада, сделав выбор в пользу более компактных вариантов, используемых в современных джойконах. Далее он воспользовался 3D принтером для печати корпуса и приступил к сборке.

В финале у него получился гаджет размером с Nintendo DS, оснащённый экраном на 320 x 240, более современными элементами контроля и возможностью запускать игры с оригинальных картриджей. Единственной его проблемой стала батарея, способная обеспечить лишь 1.5 часа автономной работы.

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