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Видеокарты Radeon RX 6800 XT появились в российских магазинах - цены ниже, чем у RTX 3080

Новые карты от AMD всё-таки добрались до отечественных покупателей.
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Выход новых видеокарт AMD Radeon RX 6000 был несколько омрачён дефицитом данных GPU на полках магазинов. Некоторые пользователи даже обвиняли AMD в ложном релизе, который состоялся только на бумаге. Но несмотря на полумифический статус эти графические адаптеры всё-таки начали понемногу появляться в отечественной рознице.

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К примеру, в Регард завезли пользовательский флагман AMD в топовом исполнении Radeon RX 6800 XT Sapphire Nitro+ с более массивным радиатором и тремя вентиляторами.Также доступна версия этой карты, оснащённая RGB-подсветкой. Цена видеокарт оказалась далека от рекомендованной AMD, но всё-же ниже, чем у самого доступного варианта  RTX 3080 в исполнении Palit GamingPro. Если за RX 6800 XT просят 86 600 рублей, то её прямой конкурент стоит уже 88 100 рублей.
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Кроме того, в продаже также появилась и младшая карта Radeon RX 6800 Sapphire Gaming Pulse. Вот только разница в цене между ней и более производительной 6800 XT составляет всего 5180 рублей. В такой ситуации стоит сделать выбор в пользу более мощного старшего GPU.

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