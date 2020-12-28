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Фанаты Microsoft возлагали большие надежды на новое поколение консолей Xbox, но пока что тактика с выпуском всех своих релизов сразу на двух поколениях устройств показывает далеко не самые лучшие результаты. Портал vgchartz опубликовал данные продаж консолей PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch за последние 5 недель и результаты Xbox выглядят довольно печально.

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Лидером по продажам стала PlayStation 5, разойдясь тиражом в 3.7 миллиона экземпляров. Второе место заняла далеко не новая гибридная консоль Nintendo Switch с 2.3 миллионами проданных устройств. А пара Xbox Series X/S довольствуется лишь 2 миллионами реализованных устройств. Детищу Microsoft не помогла даже очень привлекательная цена в 300$ на младшую модель Series S.

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Доминацию PlayStation 5 можно объяснить наличием мощной фанатской базы у бренда и наличием в стартовой линейке эксклюзивов, вроде ремейка Demon’s Souls и платформера Astro’s Playroom. В то же время все проекты Microsoft доступны на любых устройствах компании начиная с базовой Xbox One, а большие эксклюзивы Game Pass (Halo Infinite, Hellblade II) пока что находятся в разработке.