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Релиз новой линейки видеокарт Nvidia состоялся совсем недавно, но в недрах компании уже вовсю идёт работа над следующим поколением графических чипов. По слухам оно должно получить кодовое название Ada Lovelace в честь первого известного программиста в истории. Сегодня же стали известны новые подробности о характеристиках флагманской модели GPU AD102, которая должна будет лечь в основу топовой видеокарты RTX 4090.

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Издание 3DCenter.org, ссылаясь на свои источники опубликовало в социальной сети Twitter предполагаемые характеристики AD102. После этого известный и довольно надёжный инсайдер kopite7kimi частично подтвердил достоверность этой информации.

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Флагман архитектуры Lovelace будет иметь 18432 CUDA-ядра (что на 7936 больше чем у RTX 3090), 5-нанометровый техпроцесс и 66 TFlops производительности FP32 при тактовой частоте в 1.8 GHz. К тому же новинка будет иметь L2 кэш значительно большего объёма (Turing, и Ampere имеют всего 6 МБ L2).

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Пока что не известно, чьи производственные мощности будут использованы при производстве грядущих GPU. С одной стороны, TSMC имеет крайне мало свободных ресурсов, что ограничит возможные размеры заказов Nvidia, но в то же время Samsung уже демонстрировала не самую лучшую продуктивность своих 8-нм линий с видеокартами Ampere, что привело к их дефициту.



