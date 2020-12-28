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К всеобщему удивлению публики новые видеокарты от AMD серии Radeon RX 6000 оказались не привычными мальчиками для битья, а вполне достойными соперниками решений от Nvidia. Порадовали и рекомендованные цены флагманских моделей RX 6800 XT и RX 6900 XT, которые оказались ниже, чем у аналогов от зелёных.

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Особенно заметной выглядит разница между предтоповой 6800 XT (650$) и топовой RTX 3090 (1500$). Авторы youtube-канала Benchmark решили проверить целесообразность более чем двукратной переплаты за RTX 3090, заодно протестировав и RX 6900 XT с RTX 3080.

Тестирование проводилось в режиме классической растеризации без использования трассировки лучей и алгоритма сглаживания DLSS. Игры запускались с максимальным пресетом графики в разрешении 1440р. Тестовый стенд включал в себя процессор i7-10700K, материнскую плату MSI MAG Z490 TOMAHAWK и 32GB ОЗУ DDR4 3600MHz CL16.

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В таком режиме разница между GPU составляла всего 10-15% в пользу более дорогого чипа, а в некоторых проектах (Watch Dogs Legion) и того меньше. Но самым курьёзным моментом теста стала победа RX 6800 XT в свежей Assassin's Creed Valhalla с отрывом в 13%. Напомним, что разница в рекомендованной цене видеокарт составляет 850$. А ещё стоит помнить, что фирменные фишки Nvidia доступны в крайне ограниченном количестве игр.

Подводя итоги стоит отметить, что у AMD в этот раз получилось создать поистине отличные видеокарты. Самой главной их проблемой на данный момент является дефицит, но он рано или поздно закончится. К тому же топовые модели RTX 3000 сейчас по вменяемым ценам тоже не достать, что ставит двух производителей в равное положение.