Intel Core i9-11900K в первых тестах обходит процессоры Ryzen 5000 в однопоточной производительности
В сеть попадает всё больше данных о грядущих процессорах Intel поколения Rocket Lake. На китайском сайте bilibili всплыли изображения и характеристики инженерных образцов Core i9-11900, Core i7-11700 и Core i7-11700K. На сей раз это это более близкие к финальным вариантам модели с более высокими тактовыми частотами.
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Все они будут иметь 8 ядер, 16 потоков, а различаться между собой лишь тактовыми частотами. Core i9-11900 имеет базовую частоту 1,80 ГГц с возможностью турбо-буста до 4,5 ГГц. Core i7-11700Kработает на базовой частоте в 3,40 ГГц с бустом до 4,80 ГГц. А Core i7-11700 запускается с базовой частотой в 1,80 ГГц с возможностью буста до 4,4 ГГц
Но всё же инженерные образцы могут не отражать всех достоинств финального продукта, а для полностью достоверной информации о новинках стоит дождаться официального пресс-релиза от Intel. Куда интереснее выглядят опубликованные одним из участников форума Chiphell тесты квалификационного образца флагманского Core i9-11900K в CPU-z, Cinebench R23 и Cinebench R20.
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Согласно их результатам, одноядерная производительность новинки выше, чем у прямого конкурента в лице Ryzen 7 5800X и существенно выше чем у предшествующего Core i9-10900K. При этом важно заметить, что процессоры семейства Ryzen 5000 не сильно различаются между собой по показателю однопоточной производительности (в том же Cinebench R23 разница между 5800X и 5950X составляет всего 3%). Это позволяет надеяться на присутствие в будущем хоть какой-то конкуренции в сегменте десктопных процессоров.
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