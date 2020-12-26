Стали известны даты начала производства и старта продаж процессоров 11 поколения Intel Rocket Lake
Несмотря на огромные успехи AMD с новой линейкой процессоров Ryzen 5000, многие пользователи продолжают ждать запуска 11-го поколения десктопных процессоров Intel под кодовым названием Rocket Lake-S. На данный момент Intel всё ещё не объявили никаких официальных дат, но в сеть уже вовсю попадают результаты тестов инженерных образцов Core i9 11900K и Core i9-11900.
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Теперь же издание videocardz.com со ссылкой на слитую инсайдером @OneRaichu дорожную карту компании сообщает, что запуск массового производства процессоров Rocket Lake случится уже в январе 2021 года.Если быть абсолютно точным, то производство намечено на промежуток между 4 и 7 неделями 2021 (25 января - 21 февраля).
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Кроме того, стоит обратить внимание на даты, помеченные как RTS или Ready To Ship (Готов к отправке), которые выпадают на промежуток между 12 и 15 неделями (22 марта - 18 апреля) грядущего года. Однако красная стрелочка на графике может свидетельствовать о желании Intel начать отгрузку продукции как можно раньше. Сам @OneRaichu предсказывает старт продаж уже в феврале.
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