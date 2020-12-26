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В стенах крупных игровых студий всегда ведётся работа над массой неанонсированных проектов. Многие из них в итоге благополучно доживают до релиза, но есть и те, что попадают в производственный ад, который приводит к закрытию разработки. Информация об одном из таких проектов сегодня всплыла в сети.

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Арт-директор студии Ubisoft Montreal Рафаэль Лакост опубликовал в своём аккаунте социальной сети Twitter концепт-арты неизвестного проекта студии в антураже киберпанка. В описании художник сообщил, что этим работам уже 10 лет, а сам проект был отменён. На артах изображены пейзажи некоего футуристического мегаполиса с явно прослеживаемым азиатским колоритом. Вполне возможно, что прообразом для нарисованного города стал Гонконг.

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О самой игре известно лишь то, что разработка была проблемной и перезапускалась несколько раз, а для Ubisoft этот проект обернулся крупными убытками. Стоит отметить, что закрытию обычно подвергаются лишь те разработки, в которых руководство компании не видит коммерческого потенциала.





