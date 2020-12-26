Видеокарты NVIDIA и AMD получат бесплатный буст SAM на старых материнских платах MSI X470 и B450
Изначально AMD анонсировали технологию Smart Access Memory как эксклюзивную фишку своих новых материнских плат на чипсетах X570 и B550. Но конкуренты из Nvidia в скором времени заявили о своих намерениях обеспечить поддержку этой технологии для своих видеокарт в связке с процессорами Intel. Этот шаг заставил AMD пересмотреть своё решение, и теперь бесплатный буст производительности получат и более старые материнские платы.
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Теперь же компания MSI объявила, что в первые месяцы 2021 года официально представит поддержку SAM для видеокарт Radeon RX 6000 и RTX 3000 на своих старых материнских платах платформы AM4 с чипсетами X470 и B450, а также на платформе Intel LGA 1200 с чипсетами H410, B460, H470 и Z490.
И хотя некоторые вендоры уже отчитывались об успехах в запуске SAM на старых платах, и даже выпускали неофициальные прошивки BIOS для этих плат, никто из них не объявлял о ведении работ над официальными обновлениями с чёткой дорожной картой их выхода. Вполне возможно, что примеру MSI последуют и остальные производители материнских плат.
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