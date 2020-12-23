Core i7-11700KF с 8 ядрами опережает 10-ядерный Core i9-10900K в игровом тесте AoTS
В сети появляется всё больше и больше информации о грядущих процессорах Intel поколения Rocket Lake. Сегодня сетевой детектив TUM_APISAK опубликовал в своём twitter результаты теста предтопового 8-ядерника Core i7-11700KF в игровом бенчмарке одной из самых требовательных к производительности процессора игр - Ashes of the Singularity.
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Согласно этому тесту новый Core i7 будет иметь базовую тактовую частоту в 3,6 ГГц. В сочетании видеокартой Nvidia GeForce RTX 3080 он продемонстрировал средний фреймрейт в 114,5 кадров в секунду с разрешением в 1440р и графическим пресетом Crazy. Параметр CPU Framerate зафиксировался на отметке в 126,7.
Этот результат превосходит показатели флагмана поколения Comet Lake Core i9-10900K, который в похожих условиях смог выдать лишь 110,6 и 123,1 кадра в секунду. Одержать верх ему не помогли даже два дополнительных процессорных ядра и более высокая тактовая частота в 3,70 GHz.
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Всё это может свидетельствовать о значительном росте IPC новых CPU от Intel, благодаря чему архитектура Cypress Cove сможет стать достойным ответом на Zen3 от AMD.
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