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Курс Bitcoin превысил отметку в 23 000$ - геймеров ждёт новый дефицит видеокарт и завышенные цены

Всего за сутки первая криптовалюта подорожала на 3000$
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16 декабря 2020 года произошло историческое событие: цена Bitcoin смогла преодолеть психологически важную отметку в 20 000$. После этого курс первой криптовалюты резко устремился вверх и всего за сутки она прибавила в цене целых 3000$, остановившись на отметке в 23 000$. Аналитики предсказывают  дальнейшее подорожание актива, а столь стремительный рост курса связывают с приходом на крипторынок крупных институциональных инвесторов.

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Следом за Bitcoin начали дорожать и другие криптовалюты. К примеру самый перспективный альткоин Ethereum за прошедшие 24 часа подорожал почти на 5% и торгуется на отметке в 650$. Куда более впечатляющую динамику роста продемонстрировал Litecoin, прибавив в цене 15%. Сейчас его цена зафиксировалась на уровне 103$. И хотя сам Bitcoin уже давно не майнится на обычных пользовательских графических картах, рост курсов остальных криптовалют обязательно окажет своё влияние на цены видеокарт.

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Так, в российской рознице сейчас практически невозможно найти дешёвые варианты популярной RTX 3060 Ti, а те, что имеются в наличии вплотную приближаются по цене к 3070. Для примера возьмём магазин Ситилинк, где самый доступный вариант 3060 Ti с двумя вентиляторами от Palit обойдётся покупателю в 53 990 рублей. Добавив всего 10 тысяч можно получить куда более мощную RTX 3070 с более продвинутой системой охлаждения.

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Объясняется это почти полным отсутствием разницы между этими двумя видеокартами при майнинге на алгоритме Ethash. Дальнейший рост курсов Ethereum, Litecoin и других альткоинов, популярных среди GPU-майнеров, может ещё сильнее усугубить ситуацию с доступностью видеокарт нового поколения. 

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