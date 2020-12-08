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Документация Евразийской экономической комиссии уже не раз становилась источником утечек информации о готовящихся к выходу компьютерных комплектующих. В этот раз компания-партнер по платам NVIDIA из Гонконга Manli подала в ЕЭК документы, подтверждающие существование и скорый выход ожидаемой флагманской видеокарты GeForce RTX 3080 Ti.

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Кроме неё в списках были обнаружены и несколько графических адаптеров среднего и бюджетного ценовых сегментов: RTX 3070 Ti, RTX 3060 и RTX 3050. Ожидается, что все эти карты окажутся на прилавках уже в январе 2021 года. Официальный анонс этих GPU пока что не состоялся.

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Nvidia GeForce RTX 3080 Ti - флагман игровых видеокарт Nvidia поколения Ampere. Ранее инсайдеры сообщали, что он будет базироваться на графическом чипе GA102-250 с 10496 ядрами CUDA на борту. Такое же количество CUDA-ядер имеет GPU для энтузиастов RTX 3090. Что же касается объёма видеопамяти, то 3080 Ti будет укомплектован 20 ГБ GDDR6X. С такими характеристиками эта видеокарта станет очень сильным ответом на Radeon RX 6900XT.

Более бюджетная NVIDIA RTX 3060 будет выпущена в двух вариантах: на 12Gb видеопамяти/3840 ядер CUDA и 6Gb/3584 ядра CUDA. RTX 3050 - карта начального уровня с 4 ГБ видеопамяти GDDR6 и графическим чипом GA107. Nvidia планирует впервые оснастить карту этого сегмента RT и тензорными ядрами.