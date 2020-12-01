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Материнские платы MSI с чипсетами B450 и X470 начали получать новую версию BIOS на базе AGESA 1.1.0.0, добавляющий поддержку новейших процессоров AMD Ryzen 5000.

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Пока что возможность работать с процессорами Vermeer получат 9 материнских плат семейства MSI MAX, базирующихся на наборах системной логики B450. Полный список моделей и ссылки на закачку:

Кроме перечисленных плат обновление в самое ближайшее время получат модели B450 TOMAHAWK MAX II, B450M-X и B450M BAZOOKA MAX WIFI, а также две платы на базе чипсета X470: X470 GAMING PLUS MAX и X470 GAMING PRO MAX. Что же касается остальных моделей X570 и более ранних плат без приставки MAX, то для них поддержка Ryzen 5000 станет доступна только в январе, вместе с выходом официальных версий AGESA 1.1.9.0 / 1.2.0.0, которые также обеспечат поддержку функции Smart Access Memory.