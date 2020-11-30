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Другое

Поставки консолей PlayStation 5 прекращаются до 2021 года - Hardwaretimes

Дефицит консолей нового поколения ещё сильнее усугубится.
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Консоль нового поколения Sony PlayStation 5 уже испытывает серьёзные проблемы с доступностью из-за ограниченности поставок и аномальной активности перекупщиков, но в ближайшее время ситуация может значительно усугубиться. IT-издание Hardwaretimes со ссылкой на австралийскую национальную службу новостей Nine Network сообщает, что большинство розничных магазинов уже получили свои последние партии консолей PlayStation 5 в этом году. 

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Желающим приобрести заветную игровую приставку придётся запастись терпением, так как возобновление поставок ожидается лишь в следующем году. Другим вариантом обзавестись собственной PlayStation является покупка консоли с рук с сумасшедшими наценками, но в таком случае стоит помнить о возможных проблемах с гарантией. 

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В нехватке консолей винят прежде всего ситуацию с пандемией, из-за которой усложнилось производство оборудования, а также сократилось количество международных рейсов, что привело к проблемам с поставками.

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Сейчас обсуждают

Сергей Попов
21:58
а где то у вас есть пруфы что их покупают у перекупов? в последнее время больше новостей что перекупов грабят. чем продаж консолей.
Поставки консолей PlayStation 5 прекращаются до 2021 года - Hardwaretimes
Сергей Моськин
21:58
И сколько эти процессоры будут стоить на момент выхода? Сколько времени пройдет до того, как цены устаканится и в магазинах можно будет свободно его купить? А кто сказал, что он вообще будет существен...
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usr721
21:53
Вот, вынудили вас написать так много много текста - уже успех.
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Goginator
21:52
да да , расскажи нам синий лобзик о том как интел смогла на старте насытить рынок 9900к . который синие бараны из за дефицита по штуке баксов покупали .
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usr721
21:52
ну, скажем, баксов 200
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N1ghtwish
21:51
Глаз сонсольщика не видит больше 24фпс, но им и 15 сойдет, как в первых фильмах братьев Люмьер
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нам то зачем рассказываешь о том как ты лоханулся и купил старье по оверпрайсу , которое сливает более дешевым процессорам от АМД ?
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N1ghtwish
21:49
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Поставки консолей PlayStation 5 прекращаются до 2021 года - Hardwaretimes
Dare
21:48
По моему, тот факт, что этот функционал не завезли еще в предыдущих поколениях, просто кощунство по отношению к покупателям
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