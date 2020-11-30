Поставки консолей PlayStation 5 прекращаются до 2021 года - Hardwaretimes
Консоль нового поколения Sony PlayStation 5 уже испытывает серьёзные проблемы с доступностью из-за ограниченности поставок и аномальной активности перекупщиков, но в ближайшее время ситуация может значительно усугубиться. IT-издание Hardwaretimes со ссылкой на австралийскую национальную службу новостей Nine Network сообщает, что большинство розничных магазинов уже получили свои последние партии консолей PlayStation 5 в этом году.
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Желающим приобрести заветную игровую приставку придётся запастись терпением, так как возобновление поставок ожидается лишь в следующем году. Другим вариантом обзавестись собственной PlayStation является покупка консоли с рук с сумасшедшими наценками, но в таком случае стоит помнить о возможных проблемах с гарантией.
В нехватке консолей винят прежде всего ситуацию с пандемией, из-за которой усложнилось производство оборудования, а также сократилось количество международных рейсов, что привело к проблемам с поставками.
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