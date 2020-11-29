Сравниваем производительность RX 6800XT и RTX 3080 в трассировке лучей Black Ops Cold War - Wccftech
Новые видеокарты AMD смогли превзойти ожидания большей части геймеров, вплотную приблизившись к аналогам от Nvidia по производительности и даже обзавелись своими аппаратными блоками для трассировки лучей. Вот только эти самые RT-ядра у них оказались слабее чем у Nvidia и демонстрируют меньшую эффективность в играх с DXR. Объяснить это довольно просто: для Nvidia карты серии RTX 3000 уже вторая попытка создать аппаратные блоки для RT, а AMD в этом деле новичок.
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Но каков реальный отрыв? Авторы издания Wccftech решили протестировать две флагманские видеокарты от Nvidia и AMD в самой свежей на сегодня игре с поддержкой технологии рейтрейсинга Call of Duty Black Ops Cold War. Эта игра имеет несколько уровней использования DXR: глобальное затенение, тени от солнца и локальные тени. Тестовой системой выступил ПК на базе Ryzen 5900X, материнской платы ASUS TUF Gaming X570 Plus WiFi и 32GB ОЗУ Hyper X Predator с частотой 3600MHz и таймингами CL 17.
Меньше всего на производительность повлияли локальные тени, почти не потребовав для себя дополнительных ресурсов GPU. А вот два других параметра оказались куда прожорливей, снижая FPS на 35-40% при включении. При этом, на карте Nvidia разница между средними и ультра настройками параметров RT почти не оказывала воздействия на финальный уровень производительности, а вот графический адаптер от AMD при максимальных настройках чувствовал себя значительно хуже.
Исходя из этого можно предположить, что ресурсов RX 6800XT с горем пополам хватает на обработку не самой детальной и сложной трассировки, а вот более продвинутый RT ей уже не по зубам. Но при этом стоит помнить, что Black Ops Cold War имеет более качественную оптимизацию под видеокарты от Nvidia.
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