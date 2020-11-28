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До запуска нового поколения видеокарт AMD представители компании заверяли общественность в том, что запуск RX 6000 пройдёт более гладко, нежели у RTX 3000, а запасов хватит всем желающим. На деле же количество отправленных розничным продавцам графических ускорителей оказалось даже меньше, чем у конкурентов из Nvidia. В первую очередь AMD позаботились о наличии видеокарт на руках у блогеров и рецензентов крупных изданий, а интересы реальных покупателей были отодвинуты на второй план.

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Европейский ритейлер Proshop сообщает, что через неделю после официального запуска было отгружено и продано всего 125 видеокарт в референсном исполнении. Ещё 9 карточек находятся на пути к продавцу, а всего магазин заказал у различных производителей более 4000 графических адаптеров.

Ничуть не лучше ситуация и у британских ритейлеров, которые сейчас даже не размещают информацию о видеокартах на своих сайтах и не принимают предзаказы.

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Представители Overclockers UK и вовсе заявили об отсутствии у них запасов, в связи с чем ни о каких предзаказах не может быть и речи.



Один из крупнейших розничных продавцов в США Newegg также не имеет этих карт на складах и не принимает предзаказы.

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Равно как и канадский MemoryExpress. При этом ни одна из компаний не располагает данными о времени и количестве будущих поставок.

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