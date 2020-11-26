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Несмотря на некоторое отставание от RTX 3080 и 3070 в тестах, AMD Radeon RX 6800 XT и RX 6800 всё равно являются весьма привлекательными видеокартами. Но уже сейчас на рынке имеется огромное количество различных вариантов исполнения RX 6800 XT и RX 6800 от разнообразных вендоров, в которых покупатель может с лёгкостью запутаться. Авторы издания Tom's Hardware собрали спецификации всех известных моделей в один список и отсортировали их в соответствии с их тактовыми частотами.

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Важно отметить, что при создании списка не учитывались цены, эффективность системы охлаждения и эстетичность внешнего вида видеокарт. Только значения игровой тактовой частоты и частот в бусте.

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Самыми быстрыми вариантами RX 6800 XT ожидаемо оказались премиальные модели Sapphire Nitro+, Asus Strix и ASRock Taichi X, имеющие заводской разгон до 2,110 MHz игровой частоты и способные достигать 2,350 MHz в бусте. Кроме того, эти карты оснащены качественными подсистемами питания и продвинутыми системами охлаждения с массивными радиаторами и тремя вентиляторами в комплекте (а решение от Asus и вовсе комплектуется собственной СЖО). Всё это подразумевает куда более высокую цену, нежели рекомендованные 649$ за референсные варианты. Так Nitro+ будет стоить 769$, за Taichi X попросят 829$, а Asus Strix LC обойдётся покупателю в 899$.

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У младшей RX 6800 разброс между моделями не такой существенный, хотя и здесь имеются более премиальные варианты исполнения, чей ценник существенно превышает рекомендованные 579$. К примеру за ASRock Phantom Gaming D придётся выложить 679$, что превышает стоимость референсной RX 6800 XT.