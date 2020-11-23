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Вторая по капитализации криптовалюта Ethereum продолжает расти в цене. Сегодня, в ходе торгов на криптобирже Binance её цена смогла преодолеть психологически важный рубеж в 600$, зафиксировав суточный максимум на отметке 606$. Последний раз трейдеры видели подобные цены на эту валюту в мае 2018. При этом ещё в январе текущего года Ethereum торговался по цене в 125-130$. С того момента валюта подорожала на 350%, а рост за сегодняшний день составил около 12%.

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Эксперты связывают подобный скачок курса со скорым запуском Ethereum 2.0, для запуска которой инвесторы должны заблокировать на её контракте 524,288 ETH. Это вызвало дополнительный интерес к валюте, спровоцировавший резкий рост её курса.

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Увеличение стоимости Ethereum может негативно сказаться на ценах пользовательских графических адаптеров, используемых в домашнем майнинге криптовалюты. Среди обывателей имеется неверное представление о том, что Ethereum 2.0 положит конец эпохе майнинга, но на деле это произойдёт далеко не сразу.

Практикующие майнеры сообщают, что сеть 2.0 будет отдельным проектом, который в начале не будет оказывать существенного влияния на Ethereum 1.0. Иными словами майнинг в рамках первой сети будет продолжаться до момента слияния Eth1 и Eth2, которое намечено на 2022 год. А до этого момента майнинг будет продолжать оказывать влияние на цены видеокарт.