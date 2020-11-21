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EVGA выпустила гибридную видеокарту для экстремального разгона RTX 3090 KINGPIN HYBRID за 2000$

Графический адаптер доступен для покупки лишь членам клуба EVGA Elite.
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EVGA выпустила одну из самых быстрых и дорогих версий RTX 3090 на рынке - EVGA GeForce RTX 3090 KINGPIN Hybrid, тактовая частота которой составляет 1,920 МГц. Цена на новинку составляет внушительные 2000$, а приобрести её могут лишь члены клуба EVGA Elite. За эти деньги они получат гибридную систему охлаждения, состоящую из 360-мм необслуживаемой СЖО и дополнительного кулера для охлаждения самой платы. 

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Другими приятными бонусами являются встроенный OLED-дисплей для мониторинга состояния графического адаптера, несколько режимов работы BIOS (стандартный, OC и LN2) и невероятно мощная 23-фазная подсистема питания GPU и памяти.
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Видеокарты серии KINGPIN ориентированны не на рядовых игроков и потребителей, а на любителей экстремального разгона и коллекционеров редких и мощных комплектующих. Таких людей не способна отпугнуть ни высокая цена (на 1/3 выше чем рекомендованный ценник 3090), ни ограниченный тираж. Продажи этого монстра стартовали 20 ноября и длились всего пару часов.

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oldschoolgamer
13:17
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Valik Banec
13:16
Пофигу наличие. Вопрос что цены х2. Смысл.
Представлены спецификации GeForce RTX 3060 Ti – 16.2 TFLOPS, 8 Гб GDDR6 и 256-битная шина-Videocardz
SpeedT
13:16
Ну для АМДшников, которые просто смотрят со стороны - так оно и есть. А у нас даже самые дикие ждуны с релиза уже ВСЕ получили карты (3080). Не получили только те, у кого нет денег или кто не монитор...
Представлены спецификации GeForce RTX 3060 Ti – 16.2 TFLOPS, 8 Гб GDDR6 и 256-битная шина-Videocardz
kiberman
13:14
Cисоник потому-что как бренд уже не торт, давно.
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC (PA-RTX3090 GameRock OC 24G)
Каа
13:14
Нет, и ещё раз нет. Этого достаточно за глаза и уши!
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SpeedT
13:14
При этом с самого первого дня хоть кто-то покупал стабильно карты даже в России. А где ваша АМД с ДВУМЯ месяцами форы? И того хуже. Если нерефы не исправят ситуацию, то шутки про "ранний релиз 30-й се...
Представлены спецификации GeForce RTX 3060 Ti – 16.2 TFLOPS, 8 Гб GDDR6 и 256-битная шина-Videocardz
oldschoolgamer
13:12
Как бы продавались, а сейчас например 3080 полностью ушли с рынка. Это подтверждал один крупный российский сетевой магазин в свое блоге. Другой на интересные модели, которые как бы были, поставил стат...
Представлены спецификации GeForce RTX 3060 Ti – 16.2 TFLOPS, 8 Гб GDDR6 и 256-битная шина-Videocardz
Юра Репченко
13:11
У поляков движки всегда так се были.
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Terex VS
13:09
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SpeedT
13:04
Контрол и Легион передают привет. Разработчики пока плохо работают с РТ-блоками АМД карт. Все-таки только-только появились. С Нвидией уже разработчики давно работают
Трассировка лучей в Cyberpunk 2077 на видеокартах AMD будет, но не сразу после релиза
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