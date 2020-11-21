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EVGA выпустила одну из самых быстрых и дорогих версий RTX 3090 на рынке - EVGA GeForce RTX 3090 KINGPIN Hybrid, тактовая частота которой составляет 1,920 МГц. Цена на новинку составляет внушительные 2000$, а приобрести её могут лишь члены клуба EVGA Elite. За эти деньги они получат гибридную систему охлаждения, состоящую из 360-мм необслуживаемой СЖО и дополнительного кулера для охлаждения самой платы.

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Другими приятными бонусами являются встроенный OLED-дисплей для мониторинга состояния графического адаптера, несколько режимов работы BIOS (стандартный, OC и LN2) и невероятно мощная 23-фазная подсистема питания GPU и памяти.

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Видеокарты серии KINGPIN ориентированны не на рядовых игроков и потребителей, а на любителей экстремального разгона и коллекционеров редких и мощных комплектующих. Таких людей не способна отпугнуть ни высокая цена (на 1/3 выше чем рекомендованный ценник 3090), ни ограниченный тираж. Продажи этого монстра стартовали 20 ноября и длились всего пару часов.