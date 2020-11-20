Цена Ethereum превысила 500$ - геймерам грозит серьёзный дефицит и завышенные цены на видеокарты
Капитализация рынка криптовалют продолжает расти, ставя один рекорд за другим. Всего неделю назад мы писали о достижении криптовалютой Bitcoin внушительной планки в 16 000$ за монету, а уже сегодня её цена зафиксировалась на отметке в 18 000$. Следом за ней растёт цена второй по популярности криптовалюты Ethereum. По данным аналитического портала coinmarketcap.com курс Ethereum достиг 500$ за единицу. С начала текущего года его цена выросла на 285%.
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При этом, многие финансовые аналитики считают, что алькоин продолжит свой рост, а среди благоприятных для курса валюты факторов называют ожидание скорого запуска сети Ethereum 2.0 и впечатляющие успехи сферы DeFi (децентрализованные финансы).
Подобное увеличение цены Ethereum может повлечь за собой увеличенный спрос на пользовательские графические адаптеры со стороны майнеров, что приведёт к новому дефициту и завышенным ценам на видеокарты. Геймеры уже сталкивались с подобными проблемами в начале 2018 года, когда аномальный рост курса Ethereum привёл к существенному увеличению цен на GPU.
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