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Цена Ethereum превысила 500$ - геймерам грозит серьёзный дефицит и завышенные цены на видеокарты

С начала 2020 года курс популярной криптовалюты вырос уже в несколько раз и не думает останавливаться на достигнутом.
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Капитализация рынка криптовалют продолжает расти, ставя один рекорд за другим. Всего неделю назад мы писали о достижении криптовалютой Bitcoin внушительной планки в 16 000$ за монету, а уже сегодня её цена зафиксировалась на отметке в 18 000$. Следом за ней растёт цена второй по популярности криптовалюты Ethereum. По данным аналитического портала coinmarketcap.com курс Ethereum достиг 500$ за единицу. С начала текущего года его цена выросла на 285%.

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При этом, многие финансовые аналитики считают, что алькоин продолжит свой рост, а среди благоприятных для курса валюты факторов называют ожидание скорого запуска сети Ethereum 2.0 и впечатляющие успехи сферы DeFi (децентрализованные финансы).

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Подобное увеличение цены Ethereum может повлечь за собой увеличенный спрос на пользовательские графические адаптеры со стороны майнеров, что приведёт к новому дефициту и завышенным ценам на видеокарты. Геймеры уже сталкивались с подобными проблемами в начале 2018 года, когда аномальный рост курса Ethereum привёл к существенному увеличению цен на GPU.

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kib@rg
17:20
Эх потропился! Этой весной можно было и по 80$ слить.
Цена Ethereum превысила 500$ - геймерам грозит серьёзный дефицит и завышенные цены на видеокарты
b0bah-over
17:17
Вашу систему надо сравнивать с аналогичной threadripper, где также 4 канала памяти
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
cibershot
17:17
Одну себе, две слить подороже. Барыга наверно
Radeon RX 6800 обладает существенным запасом для снижения напряжения
omoikane
17:15
майнинг не твое+) без обид. Хотя и не мое, мне проще пойти кирпичи таскать.
Цена Ethereum превысила 500$ - геймерам грозит серьёзный дефицит и завышенные цены на видеокарты
omoikane
17:15
убитыми.
Цена Ethereum превысила 500$ - геймерам грозит серьёзный дефицит и завышенные цены на видеокарты
fynjy_2005
17:13
Не факт. не дело лидерам рынка снижать!)))
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
cibershot
17:11
Да пусть майнеры скупают, потом на барахолках по дешевке будут сливать
Цена Ethereum превысила 500$ - геймерам грозит серьёзный дефицит и завышенные цены на видеокарты
fynjy_2005
17:11
плата скорей от 15 минимум, от 13 к на z490 питальник еле pl2 держит
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
CTyDeHT
17:10
В чем проигрывает ? инструменты для разгона были в ней просто "атас", а у rda3dl постоянно bios fail возникал на ровном месте. Много крови она выпила у моих знакомых.
Ретроклокинг: AMD Athlon XP или первый Upgrade
kib@rg
17:10
Пока что только геймеры плачутся от цен на новые видюхи на каждом углу и идут лесом. А майнеры спокойно скупают пачками RTX3070/3080 и окупают их на CFX за несколько месяцев :)
Цена Ethereum превысила 500$ - геймерам грозит серьёзный дефицит и завышенные цены на видеокарты
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