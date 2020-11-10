Ryzen 5000 сокрушают Intel в игровых тестах Anandtech с низким разрешением и минимальной графикой
Новые процессоры AMD Ryzen 5000 на архитектуре Zen3 получились крайне удачными. Они смогли избавиться от многих недостатков своих предшественников и наконец-то умудрились обойти конкурирующую продукцию от Intel в игровой производительности. Однако, большинство тестов демонстрируют далеко не самый впечатляющий отрыв красной команды: преимущество достигает всего 3-5%, а в некоторых играх его и вовсе не наблюдается.
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Этому способствует метод проведения игровых тестов с использованием максимальных настроек графики и высоких разрешений экрана, благодаря чему вся производительность системы попросту упирается в возможности графического адаптера. Специалисты издания Anandtech решили пойти немного другим путём и помимо стандартных тестов провели ещё несколько дополнительных игровых прогонов с минимальными графическими пресетами и низкими разрешениями экрана.
Тестовый стенд состоял из четырёх процессоров Zen3 (5950x, 5900x, 5800x и 5700x), материнской платы MSI X570 Godlike, 32 GB DDR4-3200 и видеокарты RTX 2080 Ti.
В стандартных тестах с высокими графическими настройками и разрешениями 1080p, 1440р и 4К были получены довольно предсказуемые и скучные результаты, согласно которым все топовые CPU идут ноздря в ноздрю.
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А вот со сниженными настройками и низкими разрешениями (вплоть до 320р) ограниченные ресурсы графического адаптера уже перестали играть какую-либо роль, а на первый план вышла именно чистая производительность самих процессоров. В таких условиях преимущество Ryzen 5900Х над Core i9-10900K в некоторых играх доходило до совершенно безумных 43%.
Эти тесты наглядно демонстрируют огромный потенциал процессоров Ryzen 5000, который в полной мере раскроется только в связке с более мощными графическими чипами будущего.
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