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Big Navi была самой таинственной и многообещающей видеокартой во всей истории AMD. Утечки пророчили ей судьбу "убийцы Nvidia" и намекали на её колоссальную производительность. Сегодня многие слухи и спекуляции подтвердились вместе с официальным анонсом Radeon RX 6900 XT.

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Этот флагман на базе новейшей архитектуры RDNA2 сумел совершить невозможное, опередив в игровой производительности главный GPU конкурентов из Nvidia - RTX 3090. Видеокарта получила очень солидные характеристики: 80 вычислительных блоков, 5120 потоковых процессоров, 16 ГБ памяти GDDR6 с шиной в 256 бит и пропускной способностью 512 ГБ / с, тактовую частоту в 2015 МГц с возможностью буста до 2250 МГц , аппаратную поддержку трассировки лучей и TDP в 300 Ватт. Кроме того, карта оснащена 128 МБ кэш-памяти Infinity Cache, что позволит увеличить пропускную способность памяти в 3,25 раза.

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Внутренние тесты AMD показывают равное, а в некоторых случаях и большее количество FPS в сравнении с видеокартой конкурентов в лице RTX 3090. Тесты проводились с включёнными функциями оптимизации и авторазгона Rage Mode и Smart Access Memory. Это особенно впечатляет в свете ценовой политики AMD. За свой флагман они попросят 999$, что на 200 долларов меньше, чем цена RTX 3090. Теперь Nvidia должна сильно постараться, чтобы сохранить свои позиции лидера рынка графических решений.