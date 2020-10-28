Действительно ли нужна многопоточность современным играм - Ryzen 3500X vs Ryzen 3300X от Benchmark
Одной из самых главных заслуг AMD за последние годы можно назвать усиленное проталкивание процессорной многопоточности в сегмент мейнстримовых потребительских CPU. Даже самые первые процессоры серии Ryzen 1000 выгодно отличались от конкурентов наличием на борту технологии Simultaneous Multithreading, позволявшей каждому физическому ядру обрабатывать сразу два потока данных.
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В рабочих задачах и синтетических бенчмарках такой подход даёт существенный буст производительности, а вот в играх серьёзных отличий обнаружено не было, ведь большинство популярных игровых API (исключая Vulcan) попросту не умеют использовать все преимущества многопоточных CPU. Хотя со временем ситуация начинает меняться и с большим распространением API DirectX 12.1 и Vulcan всё больше проектов начинают извлекать пользу из технологий Hyper-threading и SMT.
Авторы Youtube-канала Benchmark решили протестировать два процессора AMD, основанных на одной и той же архитектуре Zen2. Ryzen 3300X имеет 4 физических ядра, оснащённых SMT, в то время как у Ryzen 3500X на борту 6 ядер без многопоточности. Тесты проводились на материнской плате MSI B450 TOMAHAWK с 16GB DDR4 памяти на частоте 3200MHz. Графическим адаптером выступила карта EVGA GeForce RTX 3080 FTW3. Тесты проводились в разрешении 1080p на максимальных настройках графики.
В итоге во всех протестированных играх победу одержал именно 6-ядерник. Большее количество потоков никак не помогло Ryzen 3300X и даже по параметру 1% Low он остался далеко позади. Из этого можно сделать вывод, что именно Ryzen 3500X на данный момент является лучшим бюджетным решением от AMD.
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