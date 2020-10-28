AMD RX 6800XT представлена официально - производительность RTX 3080 и 16GB памяти по цене в 649$
AMD наконец-то представила широкой публике свой новый топовый игровой GPU пользовательский AMD Radeon RX 6800XT, слухи и спекуляции о котором заполонили IT-ресурсы в последние недели. Большинство из слухов подтвердилось: AMD впервые за долгое время способны составить конкуренцию NVIDIA в топовом сегменте рынка графических ускорителей.
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Официальные характеристики Radeon RX 6800XT таковы: 72 Compute Units, базовая тактовая частота в 2015 MHz с возможностью буста до 2250 MHz, 16 Gb памяти GDDR6 и 300 Ватт TDP. Кроме того, AMD раскрыла подробности о таинственной технологии Infinity Cache. Это техническое решение похоже на L3 кэш процессоров на архитектуре Zen и позволяет существенно расширить пропускную способность памяти. Благодаря объёму Infinity Cache в 128 Мбайт пропускная способность памяти на шине 256 бит может существенно обогнать таковую на шине в 384 бита.
Также были продемонстрированы результаты собственных тестов AMD RX 6800XT в сравнении с главным конкурентом в лице RTX 3080. В абсолютном большинстве проектов новинка от AMD смогла показать сравнимую производительность, а где-то даже умудрилась вырваться вперёд. Ещё одной интересной особенностью новых карт стала система автоматического разгона под названием Rage Mode. Она позволяет добиться максимальной производительности при помощи пары кликов в драйвере Adrenalin.
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Наконец, была озвучена цена новинки. Её решили установить на уровне в 649$, что на 50 долларов меньше аналогичного решения от конкурента. В продаже эти GPU появятся 18 ноября.
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