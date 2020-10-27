Стали известны достоверные характеристики видеокарты RTX 3060 Ti - спецификации, цена и дата выхода
Одной из самых ожидаемых видеокарт ближайшего будущего несомненно является RTX 3060 Ti, которая должна будет занять самую выгодную нишу в middle-end ценовом сегменте. Сегодня стали известны новые подробности о характеристиках этого GPU. Произошло это благодаря всем известной программе GPU-Z, в которой обнаружили более подробные спецификации урезанного графического чипа GA104, который ляжет в основу RTX 3060 Ti.
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Видеокарта получит 4864 ядер CUDA, 152 тензорных ядер и 38 RT-ядер. В качестве видеобуфера выступит 8 Gb GDDR6 памяти с шиной на 256 бит, а базовая тактовая частота видеочипа составит 1410 МГц с возможностью буста до 1665 МГц. Пропускная способность памяти составит 448 Гбит/с. Эти характеристики касаются референсной модели, а кастомные решения от сторонних вендоров могут несколько отличаться. Если данные из утечки достоверны, то мы получим карту с такой же системой памяти, что и у старшей RTX 3070, но с менее производительным чипом.
Продавцы из китайского интернет-магазина уже начали принимать предзаказы на RTX 3060 Ti за 2999 юаней, что примерно соответствует 447 долларам США. Из этой суммы стоит вычесть стандартную ставку НДС (13% в Китае), и мы получим рекомендованную цену около 400$. Ожидается, что RTX 3060 Ti поступит в продажу уже в середине ноября.
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