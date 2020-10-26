Шесть или четыре процессорных ядра лучше для новых игр - Ryzen 3300X vs Ryzen 2600 от Benchmark
Разработчики современных игр всё чаще стараются добавить в свои проекты качественную оптимизацию под многопоточные процессоры. Адепты старых многоядерных процессоров линейки AMD FX много лет твердили о грандиозном будущем многопоточных процессоров и уверяли оппонентов в бесперспективности покупки 4-ядерных CPU. 2020 год уже подходит к концу, и самое время выяснить, что же лучше для современных игр: большое количество ядер/потоков или высокие частоты и большая производительность на одно ядро.
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Авторы Youtube-канала Benchmark сравнили два процессора AMD двух разных поколений: Ryzen 3300X на микроархитектуре Zen2 с большими частотами и IPC, но всего четырьмя полноценными процессорными ядрами и 6-ядерный Ryzen 2600 на базе архитектуры Zen+, имеющий меньшие частоты и более слабую производительность на одно ядро.
Тестирование проводилось на материнской плате MSI B450 TOMAHAWK с 16GB DDR4 памяти на частоте в 3200MHz, а в качестве видеоадаптера выступила карта EVGA GeForce RTX 3080 FTW3. Игры запускались в разрешении 1080р с максимальными настройками графики.
|Игра
|Ryzen 3300X
|Ryzen 2600
|Mafia Definitive Edition
|113 FPS
|98 FPS
|Red Dead Redemption 2
|114 FPS
|114 FPS
|Hitman 2
|94 FPS
|82 FPS
|Shadow of the Tomb Raider
|127 FPS
|115 FPS
|Metro Exodus
|142 FPS
|126 FPS
|Battlefield V
|150 FPS
|145 FPS
|The Witcher 3
|226 FPS
|215 FPS
|Assassin's Creed Odyssey
|110 FPS
|108 FPS
|Need For Speed Heat
|97 FPS
|82 FPS
В результате единственной игрой, в которой процессоры показали равный результат, оказалась наиболее технологически продвинутая Red Dead Redemption 2, базирующаяся на самом дружелюбном к многопотоку API Vulcan. Во всех остальных проектах 4-ядерник одержал уверенную победу. Выводы из всего этого напрашиваются сами: на данный момент игры всё ещё не способны по полной использовать преимущества большого количества ядер, и пока что можно без каких-либо проблем сидеть на 4-ядерных CPU.
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