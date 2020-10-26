Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Разработчики современных игр всё чаще стараются добавить в свои проекты качественную оптимизацию под многопоточные процессоры. Адепты старых многоядерных процессоров линейки AMD FX много лет твердили о грандиозном будущем многопоточных процессоров и уверяли оппонентов в бесперспективности покупки 4-ядерных CPU. 2020 год уже подходит к концу, и самое время выяснить, что же лучше для современных игр: большое количество ядер/потоков или высокие частоты и большая производительность на одно ядро.

реклама

Авторы Youtube-канала Benchmark сравнили два процессора AMD двух разных поколений: Ryzen 3300X на микроархитектуре Zen2 с большими частотами и IPC, но всего четырьмя полноценными процессорными ядрами и 6-ядерный Ryzen 2600 на базе архитектуры Zen+, имеющий меньшие частоты и более слабую производительность на одно ядро.

Тестирование проводилось на материнской плате MSI B450 TOMAHAWK с 16GB DDR4 памяти на частоте в 3200MHz, а в качестве видеоадаптера выступила карта EVGA GeForce RTX 3080 FTW3. Игры запускались в разрешении 1080р с максимальными настройками графики.

Игра

Ryzen 3300X

Ryzen 2600

Mafia Definitive Edition

113 FPS

98 FPS

Red Dead Redemption 2

114 FPS

114 FPS

Hitman 2

94 FPS

82 FPS

Shadow of the Tomb Raider

127 FPS

115 FPS

Metro Exodus

142 FPS

126 FPS

Battlefield V

150 FPS

145 FPS

The Witcher 3

226 FPS

215 FPS

Assassin's Creed Odyssey

110 FPS

108 FPS

Need For Speed Heat

97 FPS

82 FPS



анонсы и реклама Корпус за 88 тр - смотри что за зверь RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже -30% на HDD Fujitsu в Регарде МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

В результате единственной игрой, в которой процессоры показали равный результат, оказалась наиболее технологически продвинутая Red Dead Redemption 2, базирующаяся на самом дружелюбном к многопотоку API Vulcan. Во всех остальных проектах 4-ядерник одержал уверенную победу. Выводы из всего этого напрашиваются сами: на данный момент игры всё ещё не способны по полной использовать преимущества большого количества ядер, и пока что можно без каких-либо проблем сидеть на 4-ядерных CPU.







