Назван простой способ вернуть сервисы Google на смартфоны брендов Huawei и Honor
Возвращаем Google Mobile Services на новые смартфоны бренда.
Смартфоны компании Huawei обладают весьма заманчивым сочетанием цены и характеристик, но после введения правительством США санкций в отношении компании они лишились очень важной части экосистемы Android - Google Mobile Services. В итоге все новые смартфоны брендов Huawei и Honor поставляются без предустановленных сервисов Google, что может отпугнуть потенциальных покупателей.
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Конечно, Huawei пытается предоставить пользователям альтернативы экосистемы Google в виде HMS Core и Huawei AppGallery, но эти решения пока что находятся в фазе активной разработки и далеки от идеала. Так что же делать обладателям смартфонов Huawei и Honor прямо сейчас? У разработчиков приложения Googlefier есть простой ответ на этот вопрос.
Googlefier - это неофициальное приложение-установщик, позволяющее в пару кликов установить Google Mobile Services на гаджеты от Huawei. От пользователя требуется лишь скачать APK-файл, запустить его на своём смартфоне и чётко следовать инструкциям программы. В отличие от других способов возврата сервисов Google, Googlefier не требует дополнительных технических познаний и может быть использован даже самым неискушённым пользователем.
Googlefier уже был успешно протестирован на Huawei P40 Pro и Huawei MatePad Pro с EMUI 10. А вот с более новой версией EMUI 11 приложение не работает, так что не стоит раньше времени торопиться с обновлением.
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