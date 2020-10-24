Бюджетный Ryzen 3500Х упал в цене на 1500 рублей - достойный аналог Ryzen 3600 для игровых систем
Шесть ядер, частота до 4,1 GHz в бусте и производительность в играх на уровне более дорогого Ryzen 3600. Лучший вариант для сборки системы начального уровня на платформе AM4.
В последнее время многие фанаты AMD обратили внимание на довольно серьёзное подорожание всех процессоров семейства Ryzen, базирующихся на микроархитектуре Zen2. Средняя цена некогда народного Ryzen 3600 уже вплотную приблизилась к психологической отметке в 20 тысяч рублей, что многих заставляет задуматься о целесообразности перехода на платформу конкурирующего бренда.
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Но пока что явно рано паниковать, ведь в линейке процессоров Ryzen 3000 есть и менее дорогие процессоры, способные демонстрировать сопоставимые результаты в игровых нагрузках. К тому же некоторые из них можно приобрести со скидкой.
Так отличный 6-ядерник Ryzen 3500Х сейчас продаётся по вполне приемлемой цене в 12 590 рублей в Ситилинк. Многие возразят, что эта цена не сильно отличается от средней картины по рынку в 12 920 рублей, но именно на этот CPU действует промокод BLACKSALE, который позволяет получить скидку в 10%, доведя итоговую цену до 11 331 рублей. При этом вы получаете абсолютно новый товар с официальной гарантией и без необходимости ждать доставки из-за рубежа.
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Что же до производительности, то Ryzen 3500Х почти не уступает своему старшему собрату в игровых задачах, ведь большинство современных игр не получает серьёзного увеличения FPS от дополнительных 6 потоков Ryzen 3600. А в бюджетных сборках со средними видеокартами разница между процессорами и вовсе будет сведена на нет. При этом средняя цена R5 3600 в настоящий момент находится в районе 19 тысяч рублей. А стоит ли отдавать лишние 7-8 тысяч за функцию многопоточности, пусть каждый решает для себя сам.
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