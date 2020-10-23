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Рабочая тактовая частота в 5 GHz для процессоров семейства Ryzen долгое время была важной психологической отметкой, которую они никак не могли покорить. Но с новым поколением этот досадный нюанс может остаться в прошлом. Известный сетевой детектив TUM_APISAK обнаружил в базе данных бенчмарка Geekbench результаты тестов новых CPU AMD, в которых чипы смогли разогнаться выше своей заявленной частоты в бусте.

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Другой инсайдер @MebiuW подтвердил подлинность результатов, добавив, что такие частоты были достигнуты при помощи технологии Precision Boost Overdrive. Топовый 16-ядерный процессор Ryzen 5950X смог достичь частоты в 5,04 GHz (при заявленных максимальных 4,9 GHz), 12-ядерник 5900X смог покорить 4,94 GHz (при максимально возможных 4,8 GHz), а 8-ядерник 5800Х заработал на частоте 4.84 GHz (при паспортном максимуме в 4.7 GHz).

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Эти данные свидетельствуют о существенном развитии алгоритмов работы Precision Boost Overdrive, ведь с процессорами Ryzen 3000 на базе архитектуры Zen2 он не показывал столь впечатляющих результатов. Тем не менее, подобные частоты скорее всего потребуют солидной системы охлаждения, как и в случае с аналогичной системой авторазгона от Intel - Thermal Velocity Boost.