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Совсем недавно крупный IT-ресурс videocardz.com опубликовал довольно любопытные результаты тестов ожидаемой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 в популярных бенчмарках 3DMark Fire Strike Ultra, Fire Strike Extreme и Time Spy Extreme, которые позволяют сделать вывод о превосходстве данного графического адаптера над флагманом прошлой линейки Nvidia RTX 2080 Ti.

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Для фанатов видеокарт от зелёных это отличная новость, но далеко не все были воодушевлены подобным уровнем производительности. Известный программист и разработчик Патрик Шур, владеющий инсайдерскими данными о характеристиках грядущих GPU, прокомментировал результаты RTX 3070 в своём Twitter, заявив, что графический чип Navi 21 XT (который ляжет в основу Radeon RX 6800 XT) показывает более впечатляющие результаты.

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К примеру, в том же FireStrike Ultra он способен выдавать более 10 000 баллов против 8 749 у 3070. Такие результаты ставят его в один ряд с RTX 3080, которая набирает в том же бенчмарке 10 667 баллов. Уже известные характеристики видеокарты вполне позволяют верить в подобный расклад сил, ведь RX 6800 XT будет иметь 72 CU, тактовые частоты вплоть до 2,25 ГГц и 16 ГБ видеопамяти GDDR6. При этом цены на Radeon RX 6800, согласно слухам, будут располагаться в районе 500$.