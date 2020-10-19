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Игровые разработчики из Frictional Games в системных требованиях своего грядущего хоррора Amnesia: Rebirth упомянули ожидаемый графический адаптер от Intel Xe HPG. Название GPU красуется в рекомендованных системных требованиях вместе с довольно немолодыми видеокартами Nvidia GeForce GTX 680 и AMD Radeon RX 580.

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Но это вовсе не повод для грусти фанатов Intel, ведь можно было подумать, что ожидаемый графический чип синих будет конкурентом лишь устаревшим решениям от Nvidia и AMD. Ресурс videocardz.com указывает на то, что разработчики просто перепутали топовый GPU Xe HPG с гораздо более скромной встроенной графикой процессоров Tiger Lake Xe-LP.

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Intel Xe HPG несомненно будет более мощным, чем приведённые карты, ведь если верить утечкам, то топовые геймерские графические адаптеры будут иметь до 960 исполнительных блоков с 7680 потоковыми процессорами, память GDDR6 и аппаратные блоки для ускорения трассировки лучей, что позволит им конкурировать с сериями NVIDIA Ampere RTX и AMD RDNA2.

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Производиться новые графические чипы будут на базе 6-нанометрового техпроцесса TSMC, а на прилавках магазинов они должны будут появиться уже в 2021 году.



