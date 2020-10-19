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AMD Ryzen 5600X на 36% обходит Intel Core i5-10600K и догоняет 3800X в новых тестах SiSoftware
Zen3 демонстрирует огромный скачок в производительности.

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Сетевой детектив @Tum_Apisak  уже делился с аудиторией результатами тестов процессоров Ryzen 5800X и 5900X в базе SiSoftware. Они показывали очень солидный прирост производительности по сравнению со своими предшественниками и позволяли надеяться на действительно прорывное поколение от AMD. Теперь же Apisak обнаружил в базе данных информацию о среднебюджетном CPU Ryzen 5600X. 

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Этот 6-ядерник с тактовыми частотами от 3,7 ГГц до 4,6 ГГц будет прямым конкурентом для Intel  Core i5-10600K. В теории 10600K должен быть быстрее, ведь его тактовые частоты находятся на более высоком уровне, а теплопакет ограничен 125W (5600X - всего 65W), но у Ryzen есть козырь в рукаве в виде революционной архитектуры Zen3. И в тестах SiSoftware эта архитектура позволяет ему одержать сокрушительную победу над своим визави. 

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По показателю Processor Arithmetic он продемонстрировал производительность в 255.22 GOPS, а результаты в Processor Multi-Media составили 904.38 Mpix/s. Средние показатели i5-10600K находятся на уровне 224.07 GOPS и 662.33 Mpix/s. Таким образом новый процессор AMD обходит своего конкурента на 13.9% и 36.5% соответственно. Если сравнивать с предшественниками, то 5600X догоняет 8-ядерный 3800X, а 3600Х обгоняет на 18,8% по показателю Processor Arithmetic , и на 44,6% по показателю Processor Multi-Media.

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Конечно, не стоит воспринимать единственный доступный тест как истину в последней инстанции. Стоит дождаться выхода процессоров и взглянуть на более комплексные тесты в множестве бенчмарков и игр, и только тогда делать какие-то выводы.

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