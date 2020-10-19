Разработчики амбициозной модификации Fallout 4: New Vegas опубликовали зрелищный игровой трейлер
Перенос New Vegas на движок Fallout 4 идёт полным ходом.
Фанаты первых частей серии Fallout без особого энтузиазма восприняли сиквелы за авторством Betesda, но с большой теплотой встретили Fallout: New Vegas от Obsidian. Игру полюбили за хорошо прописанный сюжет, интересные квесты и атмосферу "того самого Фаллаута". Однако годы не щадят творение Obsidian, и в 2020 году эта ролевая игра выглядит откровенно устаревшей.
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Команда энтузиастов Fallout 4 New Vegas Team решила исправить этот досадный факт, занявшись полным переносом всей игры на игровой движок куда более нового Fallout 4. Весь контент оригинала кропотливо воссоздается на основе Creation Engine 2.0. Это влечёт за собой и некоторые изменения в игровом процессе, ведь искусственный интеллект, многие механики и игровые системы будут напрямую заимствованы из Fallout 4.
Активная разработка модификации ведётся с 2017 года и пока что у проекта нет даже ориентировочной даты выхода. Создатели модификации стремятся перенести в мод максимально возможное количество деталей и вещей из базовой игры, а кроме того восстановить часть вырезанного контента, что требует немалых трудозатрат. Найти больше информации о модификации и команде проекта можно на официальном сайте Fallout 4: New Vegas.
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