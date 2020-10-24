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В сети уже который год популярно мнение о том, что технология Nvidia SLI мертва, никем не поддерживается и безнадёжно устарела. Пользователи считают, что в новых играх уже нет возможности использования двух GPU, ведь проектов с официальной поддержкой SLI с каждым годом всё меньше и меньше.

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Однако подобная точка зрения далека от истины, ведь даже в играх без официальной интеграции технологии SLI таки можно включить благодаря программе Nvidia Profile Inspector. Через неё можно вручную заставить работать SLI даже в тех играх, авторы которых не стали утруждать себя добавлением официальной поддержки технологии. Это убедительно доказали в своих тестах ребята с канала Techno-Kitchen ещё в 2019 году.

Но с тех пор успело выйти ещё одно поколение видеокарт от Nvidia и уже другой энтузиаст с канала TheSpyHood решил сравнить возможности связки из двух GTX 1080 Ti с производительностью флагманской RTX 3090. И оказалось, что два топовых Паскаля почти не отстают от самого мощного Ампера. В большинстве протестированных игр RTX 3090 оказалась быстрее на 5-15%, а вот её цена превосходит стоимость двух 1080 Ti с вторичного рынка в 2 с лишним раза. Цифры FPS в тестах довольно близки к результатам Технокухни. Разве что последние не проводили тестирования в 4К.

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Стоит заметить, что для системы с SLI также желательна материнская плата с двумя PCIe х16 разъёмами и более мощный блок питания. К тому же греться такая сборка будет куда сильнее и в идеале потребует водяного охлаждения. А ещё пользователь останется без аппаратной поддержки рейтрейсинга, что тоже не добавляет такому сетапу привлекательности. Наконец, ковыряния в не самой дружелюбной к пользователю программе Nvidia Profile Inspector и поиск идеальной конфигурации SLI придётся по вкусу далеко не каждому. Но всё же потенциал архитектуры Pascal всё равно впечатляет. А уж если у пользователя уже есть одна 1080 Ti, то подобный ход и вовсе можно считать отличным вариантом апгрейда.





