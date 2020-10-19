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При анонсе флагманской видеокарты RTX 3090 особый акцент был сделан на возможность этого графического адаптера запускать игры в разрешении 8К или 7680 × 4320 пикселей. Особенно забавно это выглядит в свете того факта, что сейчас многие геймеры ещё только планируют переход к разрешению 4К, продолжая сидеть на народном 1080р.

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Но всегда есть энтузиасты с бездонными кошельками, которые готовы выкладывать огромные суммы за возможность прикоснуться к технологиям будущего. Но действительно ли RTX 3090 способна выдавать комфортный фреймрейт в таком высоком разрешении? Блогер Bang4BuckPC Gamer решил проверить маркетинговые заявления Nvidia, протестировав RTX 3090 в ряде современных (и не очень) игр. Среди них были Horizon Zero Dawn, Witcher 3: Wild Hunt, Crysis 3, Batman Arkham Knight и Final Fantasy XV.

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Уже пропатченную Horizon удалось запустить на высоких настройках с фреймрейтом выше 30FPS с редкими просадками. Третий Ведьмак на ультра настройках демонстрировал производительность в районе 40 кадров в секунду, что вполне неплохо для игры 2015 года. В Crysis 3 на такой видеокарте можно поиграть в 40-45 FPS на высоких настройках. Однако взрывы могут просаживать фреймрейт до 30FPS, что не очень хорошо сказывается на комфортности игрового процесса.

Один из худших ПК-портов за всю историю Batman Arkham Knight смог выдать вполне комфортные 50 кадров в секунду. Всё-таки обилие патчей пошли этой игре на пользу. Наконец, Final Fantasy XV с включённым алгоритмом умного сглаживания DLSS стабильно держит 35-40 FPS.

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Итоги всех этих тестов таковы: RTX 3090 действительно может тянуть современные игры в разрешении 8К, хоть и с не самым впечатляющим фреймрейтом в 30 FPS. Ну а целесообразность подобного игрового опыта пусть каждый определяет для себя самостоятельно.



