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Многие годы основным доводом в споре пользователей Windows с фанатами Linux было отсутствие на открытой операционной системе множества крупных игровых блокбастеров. Но компания Valve вознамерилась исправить это досадное недоразумение и уже который год ведёт разработку проекта Proton, который призван помочь запускать Windows-приложения в среде Linux.

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И свежая версия Proton 5.13 добавляет поддержку целого ряда крупных ААА-блокбастеров, таких как Red Dead Redemption 2, Horizon Zero Dawn, Death Stranding, MGS5: Ground Zeroes, Final Fantasy 15, нескольких частей Call of Duty и множества других. Полный список добавленных игр можно посмотреть на странице проекта Proton в GitHub.

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Работа Proton заключается в трансляции вызовов DirectX в API Vulkan при помощи пакетов DXVK (для DirectX 9, 10 и 11) и vkd3d-proton (для DirectX 12). Ключевыми нововведениями ревизии 5.13 стали продвинутая оптимизация, обеспечение поддержки всех типов видеоконтента и более широкая поддержка всевозможных контроллеров.

Полноценный гейминг на Linux продолжает развиваться семимильными шагами и в перспективе может привлечь множество новых пользователей для бесплатной операционной системы. К тому же развивающиеся дистрибутивы, вроде Mint и Manjaro, вовсю идут по пути упрощения и дружелюбного отношения к пользователю.