Очередное подорожание игр для PlayStation - цена Ghost of Tsushima выросла до 4999 рублей в PS Store
Sony преподнесла российским фанатам PlayStation очередной неприятный сюрприз. Цена на один из последних эксклюзивов для PlayStation 4 Ghost of Tsushima в российском PS Store увеличилась на 500 рублей, приблизившись к отметке в 5000 рублей. Причины подобных действий платформодержатель не разглашает.
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Эксперты называют наиболее вероятной причиной падение курса национальной валюты по отношению к доллару и евро, хотя в последние две недели резких скачков курса зафиксировано не было и на Московской бирже валюта торгуется в диапазоне 77-79 рублей за доллар. Другой причиной может быть желание Sony повысить прибыль, получаемую с довольно скромного российского консольного рынка.
В этой ситуации примечательно то, что в американском и европейском PS Store цены остались теми же, и теперь копия самурайского экшена в нашем региональном отделе магазина выше чем в США, где он продаётся по цене в 60 долларов или 4699 рублей.
Ghost of Tsushima - самурайский экшен в открытом мире, разработанный студией Sucker Punch Productions эксклюзивно для консолей семейства PlayStation. Сюжет игры повествует о борьбе самурая по имени Дзин Сакай с иноземными захватчиками во времена первого монгольского вторжения в Японию.
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