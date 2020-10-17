Новая видеокарта из магазина или проверенный ветеран с барахолки - тест RX 5500 XT против RX 580 от Benchmark
Многие пользователи при покупке бюджетного графического адаптера ищут приемлемое решение не только в магазинах, но и на всевозможных интернет-барахолках и досках объявлений. Ведь если забыть про риски нарваться на нерабочую карту, то на вторичном рынке можно найти очень привлекательные предложения по приемлемым ценам.
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К примеру, сейчас на всем известном Avito можно присмотреть себе весьма неплохую видеокарту Radeon RX 580 8Gb по цене 12-14 тысяч рублей. К сожалению цены на новые модели RX 580 в магазинах чудовищно завышены (18 500 - 20 000 рублей) и в этом ценовом диапазоне стоит обратить внимание на более актуальную RX 5500 XT на более новой архитектуре RDNA1. Но стоит ли переплачивать за наличие у карты гарантии, и насколько новая карта превзойдёт по производительности проверенного ветерана?
Авторы Youtube-канала решили напрямую сравнить эти две видеокарты, протестировав их в 9 актуальных для 2020 года играх. Тестирование проводилось на процессоре AMD Ryzen 9 3900X в разрешении 1080p с Ultra настройками графики.
|Игра
|RX 580 Avg FPS
|RX 580 1% Low
|5500 XT Avg FPS
|5500 XT 1% Low
|Star Wars Jedi Fallen Order
|65 FPS
|50 FPS
|73 FPS
|58 FPS
|Resident Evil 3 Remake
|83 FPS
|62 FPS
|89 FPS
|67 FPS
|Horizon Zero Dawn
|48 FPS
|34 FPS
|61 FPS
|42 FPS
|Battlefield V
|95 FPS
|76 FPS
|117 FPS
|56 FPS
|Shadow of the Tomb Raider
|65 FPS
|57 FPS
|75 FPS
|63 FPS
|Assassin's Creed Odyssey
|60 FPS
|51 FPS
|68 FPS
|58 FPS
|Control
|46 FPS
|36 FPS
|56 FPS
|41 FPS
|Need For Speed Heat
|56 FPS
|48 FPS
|66 FPS
|57 FPS
|Hitman 2
|70 FPS
|56 FPS
|78 FPS
|61 FPS
В итоге RX 580 ожидаемо проиграла RX 5500 XT, отставая на 15-20% во всех представленных в тесте тайтлах. При этом стоит помнить, что новая карта построена на более современном 7-нанометровом техпроцессе, имеет поддержку PCIe 4.0 и меньший TDP (130W против 150W). Сейчас обращать внимание на RX 580 стоит только в случае жёсткого ограничения по бюджету сборки и наличия действительно выгодного предложения на вторичке. Во всех остальных случаях лучше взять RX 5500 XT.
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