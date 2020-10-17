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Многие пользователи при покупке бюджетного графического адаптера ищут приемлемое решение не только в магазинах, но и на всевозможных интернет-барахолках и досках объявлений. Ведь если забыть про риски нарваться на нерабочую карту, то на вторичном рынке можно найти очень привлекательные предложения по приемлемым ценам.

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К примеру, сейчас на всем известном Avito можно присмотреть себе весьма неплохую видеокарту Radeon RX 580 8Gb по цене 12-14 тысяч рублей. К сожалению цены на новые модели RX 580 в магазинах чудовищно завышены (18 500 - 20 000 рублей) и в этом ценовом диапазоне стоит обратить внимание на более актуальную RX 5500 XT на более новой архитектуре RDNA1. Но стоит ли переплачивать за наличие у карты гарантии, и насколько новая карта превзойдёт по производительности проверенного ветерана?

Авторы Youtube-канала решили напрямую сравнить эти две видеокарты, протестировав их в 9 актуальных для 2020 года играх. Тестирование проводилось на процессоре AMD Ryzen 9 3900X в разрешении 1080p с Ultra настройками графики.

Игра

RX 580 Avg FPS

RX 580 1% Low

5500 XT Avg FPS

5500 XT 1% Low

Star Wars Jedi Fallen Order

65 FPS

50 FPS 73 FPS

58 FPS

Resident Evil 3 Remake

83 FPS

62 FPS

89 FPS

67 FPS

Horizon Zero Dawn

48 FPS

34 FPS

61 FPS

42 FPS

Battlefield V

95 FPS

76 FPS

117 FPS

56 FPS

Shadow of the Tomb Raider

65 FPS

57 FPS

75 FPS

63 FPS

Assassin's Creed Odyssey

60 FPS

51 FPS

68 FPS

58 FPS

Control

46 FPS

36 FPS

56 FPS

41 FPS

Need For Speed Heat

56 FPS

48 FPS

66 FPS

57 FPS

Hitman 2

70 FPS

56 FPS

78 FPS

61 FPS



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В итоге RX 580 ожидаемо проиграла RX 5500 XT, отставая на 15-20% во всех представленных в тесте тайтлах. При этом стоит помнить, что новая карта построена на более современном 7-нанометровом техпроцессе, имеет поддержку PCIe 4.0 и меньший TDP (130W против 150W). Сейчас обращать внимание на RX 580 стоит только в случае жёсткого ограничения по бюджету сборки и наличия действительно выгодного предложения на вторичке. Во всех остальных случаях лучше взять RX 5500 XT.