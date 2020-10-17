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Новая видеокарта из магазина или проверенный ветеран с барахолки - тест RX 5500 XT против RX 580 от Benchmark

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Многие пользователи при покупке бюджетного графического адаптера ищут приемлемое решение не только в магазинах, но и на всевозможных интернет-барахолках и досках объявлений. Ведь если забыть про риски нарваться на нерабочую карту, то на вторичном рынке можно найти очень привлекательные предложения по приемлемым ценам. 

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К примеру, сейчас на всем известном Avito можно присмотреть себе весьма неплохую видеокарту Radeon RX 580 8Gb по цене 12-14 тысяч рублей. К сожалению цены на новые модели RX 580 в магазинах чудовищно завышены (18 500 - 20 000 рублей) и в этом ценовом диапазоне  стоит обратить внимание на более актуальную RX 5500 XT на более новой архитектуре RDNA1. Но стоит ли переплачивать за наличие у карты гарантии, и насколько новая карта превзойдёт по производительности проверенного ветерана?

Авторы Youtube-канала решили напрямую сравнить эти две видеокарты, протестировав их в 9 актуальных для 2020 года играх. Тестирование проводилось на процессоре AMD Ryzen 9 3900X в разрешении 1080p с Ultra настройками графики.

Игра
 RX 580 Avg FPS
RX 580 1% Low
5500 XT Avg FPS
5500 XT 1% Low
Star Wars Jedi Fallen Order
 65 FPS
50 FPS 73 FPS
58 FPS
Resident Evil 3 Remake
83 FPS
62 FPS
89 FPS
67 FPS
Horizon Zero Dawn
48 FPS
34 FPS
61 FPS
42 FPS
Battlefield V
95 FPS
76 FPS
117 FPS
56 FPS
Shadow of the Tomb Raider
65 FPS
57 FPS
75 FPS
63 FPS
Assassin's Creed Odyssey
60 FPS
51 FPS
68 FPS
58 FPS
Control
46 FPS
36 FPS
56 FPS
41 FPS
Need For Speed  Heat
56 FPS
48 FPS
66 FPS
57 FPS
Hitman 2
70 FPS
56 FPS
78 FPS
61 FPS
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В итоге RX 580 ожидаемо проиграла RX 5500 XT, отставая на 15-20% во всех представленных в тесте тайтлах.  При этом стоит помнить, что новая карта  построена на более современном 7-нанометровом техпроцессе, имеет поддержку PCIe 4.0 и меньший TDP (130W против 150W). Сейчас обращать внимание на RX 580 стоит только в случае жёсткого ограничения по бюджету сборки и наличия действительно выгодного предложения на вторичке. Во всех остальных случаях лучше взять RX 5500 XT.

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