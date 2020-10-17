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Поклонники серии Assassin's Creed не по наслышке знают о немалой требовательности последних игр серии к ресурсам системы в целом и центрального процессора в частности. В ПК-версиях Assassin's Creed Origins и Assassin's Creed Odyssey было весьма непросто добиться стабильных 60 кадров в секунду даже на весьма мощных CPU, а виной тому было использование в качестве API стремительно устаревающего DirectX 11.

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В свою очередь Assassin's Creed Valhalla обещает устранить этот досадный недостаток, наконец добавив в версию для персоналок поддержку наиболее актуальной версии DirectX 12, которая предоставляет разработчикам возможности для более эффективного использования потенциала современных многопоточных процессоров и даёт куда больше контроля над использованием памяти.

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Теперь разработчики обещают более плавный игровой процесс с возможностью широкой настройки более чем 120 параметров графики для достижения приемлемой производительности даже на бюджетных системах.

Ранее Ubisoft уже адаптировала один из своих ключевых тайтлов под более современный API. Этой игрой была Rainbow Six: Siege, переведённая с DirectX 11 на Vulcan API. Итоговая прибавка производительности от такого апдейта доходила до вполне солидных 12%.

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